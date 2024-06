Brasileirão: Vitória x Atlético-GO tem 20 mil torcedores confirmados | A TARDE

Em busca da recuperação na Série A do Campeonato Brasileiro, o Vitória terá um confronto direto no retorno da competição após a pausa por conta das chuvas no Rio Grande do Sul. Os comandados de Thiago Carpini enfrentam o Atlético-GO neste sábado, 1, às 16h, no Barradão, pela 7ª rodada. Apesar do momento difícil, o torcedor do leonino vai comparecer ao santuário rubro-negro.

De acordo com apuração do Portal A TARDE, mais de 20 mil torcedores estão garantidos para o jogo deste fim de semana, entre check-ins e ingressos avulsos adquiridos por torcedores não sócios.

Em caso de ingressos esgotados, sócios que não realizaram o check-in não conseguirão entrar no Barradão. As vendas físicas seguem nos pontos oficiais divulgados pelo clube. Já nas bilheterias do Barradão, as entradas serão vendidas exclusivamente no dia do jogo.

No Z-4, o Leão da Barra soma apenas um ponto e está na 18ª posição. O Vitória ainda não venceu na Série A. Em cinco jogos, a equipe tem um empate e quatro derrotas.

