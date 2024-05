Campeonato Brasileiro: CBF modifica horário de Vasco e Vitória | A TARDE

A Diretoria de Competições da CBF modificou o horário partida entre Vasco e Vitória, válida pela 6ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O jogo que antes estava marcado para 11h, teve seu horário alterado para às 18h30. A informação foi divulgada inicialmente pela assessoria de comunicação do Vitória e depois foi confirmada pela CBF.

O duelo segue mantido para o mesmo dia e local, marcado para este domingo, 12, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.

O Vitória soma apenas um ponto no Campeonato Brasileiro e está na zona de rebaixamento. Mesmo com um jogo a menos que a maioria dos times, o Rubro-Negro ainda não conseguiu vencer no certame, em quatro partidas disputadas.

