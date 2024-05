Carpini sobre desafios no Vitória: "Resgatar a confiança do elenco" | A TARDE

O escolhido para a entrevista coletiva na sala de imprensa Jornalista João Borges Bougê, na tarde desta terça-feira, 21, foi o técnico Thiago Carpini. O novo comandante rubro-negro não quis dar pistas em relação a escalação para o jogo contra o Botafogo, válido pela terceira fase da Copa do Brasil. Ele valorizou os dias a mais de trabalho, devido a paralisação da Série A.

"Foi um período precioso para nós. Essa parada nos permitiu ter um tempo maior. Foi muito importante para que pudéssemos conhecer os atletas no aspecto individual, de que maneira utilizar, avaliar situações que vinham sendo feitas, dentro do que acreditamos. Essa retomada, não só de Brasileiro, mas desse jogo importante para nós. Cria-se uma expectativa grande pela tradição do Vitória na competição, pelo que esperamos", disse inicialmente.

Foram seis dias intensos de trabalhos na Toca do Leão. O novo treinador do Vitória explicou sobre o maior desafio que tem a frente do time, que precisa dar uma resposta positiva. Já são sete jogos sem vencer na temporada.

"Toda mudança de comportamento gera adaptação. E adaptação precisa de tempo, um certo tempo. O tempo não foi suficiente, mas foi precioso. É resgatar a confiança do elenco, a autoestima dos atletas, não só os que vinham participando. É o que nós temos para temporada, um elenco que já deu resposta desde o ano passado. Esses mesmos atletas precisam dar resposta positiva nesse momento. E a gente espera contribuir nesse processo", complementou.

A partida contra os cariocas está marcada para esta quarta-feira, 22, às 19h, no Barradão. Carpini comentou sobre o jogo de estreia a frente do time e acredita que será uma oportunidade para recuperar a estima do grupo, que terá os desfalques de do lateral-direito Willean Lepo e dos meio-campistas Willian Oliveira e Jean Mota, todos lesionados.

"É um desafio também recuperar a autoestima, confiança desses atletas. É um elenco capacitado. Vamos trabalhar para dar resposta ao torcedor. As coisas não vão acontecer de uma hora para outra. O que passou, passou. Não adianta a gente carregar esse peso dos sete jogos sem vencer. É um novo ciclo, e temos que projetar novos desafios. Que isso não seja mais um peso. A gente procura dividir essa responsabilidade. Vamos ter o primeiro desafio juntos nesta quarta-feira", pronunciou Carpini.

Carpini mostra conhecimento em relação ao clube se mostra motivado em relação ao compromisso diante do Botafogo. Como perdeu o primeiro jogo pelo placar mínimo, o Leão da Barra precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar de fase. Caso vença por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis. A expectativa é de Barradão lotado, ja que mais de 20 mil rubro-negros confirmaram presença através de check-in.

"O Vitória, todo mundo que vive e acompanha o futebol, sabe da história gloriosa, uma das maiores forças do Nordeste. É um clube que teve boas participações recentes na Copa do Brasil, em 2010 fazendo final. Em 2012 teve oportunidade de vencer o próprio Botafogo. É um celeiro de craques. A gente sabe a atmosfera da nação rubro-negra. Esperamos que os ânimos estejam fortalecidos para quarta-feira. Precisamos fazer bons jogos, vencer, trazer algumas ideias que a gente acredita e trazer o melhor para o Vitória. Que esse novo ciclo comece de maneira muito positiva na quarta-feira. E o apoio do nosso torcedor é muito importante. É um jogo delicado, de duas grandes equipes. Começamos em desvantagem, e não podemos nos colocar em situação de resolver de qualquer maneira. É um jogo de inteligência, paciência e que o torcedor vai fazer total diferença. Que a gente possa iniciar o ciclo com vitória", concluiu.

