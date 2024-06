Carpini x Juventude: técnico reencontra clube que o projetou no país

Thiago Carpini foi vice-campeão da Série B com o Juventude - Foto: Gabriel Tadiotto / E.C Juventude

O próximo compromisso do Vitória no Campeonato Brasileiro, nesta terça-feira (11) contra o Juventude, tem um gostinho especial para Thiago Carpini. Ele reencontra um dos times que o projetou nacionalmente, tendo sido o técnico do acesso do Papão na mesma Série B em que seu atual clube terminou campeão, em 2023.

Carpini, inclusive, pode usar como trunfo o fato de conhecer bem o adversário desta noite. O Juventude ainda conta com vários remanescentes do ano passado: Nenê, Jadson, Zé Marcos, Danilo Boza, Alan Ruschel e Erick Farias. Todos esses foram comandados pelo treinador rubro-negro na campanha do vice-campeonato na Segundona.

A passagem de Carpini pelo clube gaúcho foi considerada um grande sucesso, visto que ele chegou na 7ª rodada e pegou o time na zona de rebaixamento. Daí para frente, fez o Ju mudar 'da água para o vinho' e emplacou uma série de bons resultados que culminaram na subida à elite.

A pré-temporada de 2024 veio e Carpini chamava atenção no cenário nacional. Antes mesmo de começar o Campeonato Gaúcho, o técnico foi procurado para assumir o São Paulo e acertou com o clube paulista. A passagem pelo Tricolor do Morumbi, no entanto, foi rápida e ele acabou demitido ainda na 2ª rodada do Brasileirão.



Veja os números de Thiago Carpini no Juventude:

32 jogos

17 vitórias

11 empates

4 derrotas

39 gols marcados

24 gols sofridos

64% de aproveitamento



Chegada ao Vitória

Após deixar o São Paulo em experiência frustrada, Thiago Carpini se viu na oportunidade de assumir o Vitória na Série A, que acabava de demitir Léo Condé no início do campeonato. Desde que chegou ao Leão ainda não convenceu a torcida, já que ainda busca sua primeira vitória na quarta partida como comandante rubro-negro.

Após duas derrotas nas primeiras partidas, Carpini começou a pensar o Vitória olhando mais para a defesa, um dos maiores problemas do time na Série A. Nesta terça, ele deve repetir a escalação com três volantes que garantiu um ponto contra o Cuiabá. O Rubro-Negro visita o Juventude às 19h, no Alfredo Jaconi, pela 8ª rodada do Brasileirão.