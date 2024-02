Com apenas dois titulares, Vitória modifica time para encarar o Jequié | A TARDE

O elenco do Vitória encerrou a preparação para o jogo contra o Jequié, marcado para esta quarta-feira, 31, no Estádio Waldomiro Borges, pela 5ª rodada do Campeonato Baiano 2024.

A atividade final foi realizada na manhã desta terça-feira, 29, na Toca do Leão. O técnico Léo Condé promoveu um treino tático para aplicar a estratégia de jogo e bolas paradas ofensivas e defensivas.

Da equipe titular, apenas Dudu e Camutanga viajam para o interior do estado. O restante do grupo trabalhará em Salvador focado no jogo contra o Altos, válido pela estreia da Copa do Nordeste.

É provável que o time seja escalado com Muriel; Cáceres, Zapata (João Victor), Camutanga e Lucas Esteves; Caio Vinicius, Dudu e Mateus Gonçalves; Eryc Castillo, Everaldo e Alerrandro.

Em recuperação, o volante Rodrigo Andrade seguiu os protocolos médicos em relação a recuperação da lesão muscular. O atacante Léo Gamalho deu início a segunda etapa da reabilitação pós-cirurgia no joelho.

A delegação embarca para Jequié logo após o almoço na concentração Vidigal Guimarães. O Vitória é o líder do Baianão 2024, com nove pontos somados em quatro jogos disputados. A um ponto do G-4, o Jequié é o 5º colocado, com seis pontos ganhos.