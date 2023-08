Com emoção, Vitória tem mostrado força para vencer nos minutos finais

No final, com emoção, tirando do fundo da garganta o grito de gol. Os jogos do Vitória tem sido assim, emocionantes, sintonizados com o espírito da torcida, que vem comparecendo ao Barradão e nos jogos fora, fazendo a festa.

Dos últimos cinco triunfos do time, quatro foram decididos no segundo tempo, sendo os últimos três nos minutos finais. A qualidade técnica mais recente não tem sido das melhores no ano, mas o poder de decisão do Leão está muito afiado – o que faz do ataque do time o melhor do campeonato, com 33 gols marcados.

Podemos chamar essa realidade de “estrela de campeão”. Quando tudo acontece da melhor forma, com garra e uma dose de sorte, mesmo que a tendência, considerando o desempenho, aponte para o contrário. Para isso acontecer, a equipe treinada por Léo Condé tem contado com o elenco como um todo. O próprio treinador tratou disso na entrevista após o jogo mais recente contra o ABC.

Segundo o técnico, não há uma definição daqueles que são os titulares ou reservas. Todos podem contribuir de acordo com o momento, a fase individual, a estratégia e também o adversário da vez .

“A gente não tem muito essa questão de titular e reserva aqui no Vitória neste momento. Claro que tem alguns atletas que vêm sendo uma base da equipe desde o início. Mas, de um modo geral, a gente sempre alterna, muda bastante, até para manter todos motivados. E tentar extrair o melhor de cada um. E também com o decorrer do jogo a gente vai tentando fazer uma leitura para tentar aproveitar o melhor de cada um”, explicou Condé.

Nas palavras do técnico, “todos (os jogadores) são importantes” e isso se mostra no cotidiano do clube. “Nos treinamentos aqui, a gente dá atenção a todos, tenta oferecer a melhor qualidade possível de trabalho não só com aqueles que jogam, mas também com aqueles que não jogam com tanta frequência”, disse o comandante rubro-negro.

No triunfo sobre a equipe alvinegra de Natal, os dois gols (e também o tento anulado) foram marcados por jogadores que estavam no banco de reservas no começo: Zé Hugo (novamente, este com muita estrela), aos 44 da etapa final, e Giovanni Augusto, que finalmente desencantou e balançou a rede, nos acréscimos.

Na confronto anterior, com a Ponte Preta, o Rubro-Negro ficou em situação delicada inicialmente. Em menos de 15 minutos, sofreu dois gols. O desenlace do jogo, com a expulsão de um jogador adversário e a estrela de Iury Castilho, que estreou marcando em menos de 10 minutos em campo – aos 40 do segundo tempo. O titular e parceiro de posição, o centroavante Léo Gamalho, havia marcado o primeiro de pênalti.

O enredo foi parecido no triunfo de 1 a 0 sobre a Chape, que deu o “título” do primeiro turno ao Leão. Nos últimos minutos, em cruzamento, Léo Gamalho subiu muito bem para fazer um golaço de cabeça e garantir o resultado positivo e a liderança da Série B. Não foi diferente, na rodada anterior, enfrentando o Sport.

Em um jogo difícil, na Ilha do Retiro, torcida do time rubro-negro pernambucano presente em grande número, o Vitória abriu o placar e sofreu o empate no início do segundo tempo. Zé Hugo entrou e, em seu primeiro toque na bola, limpou o beque adversário dentro da área e acertou um belo chute para colocar o time baiano na frente.

Cada jogo, uma final

O processo para a conquista dos bons resultados está sendo sofrido, mas com muita garra, envolvendo o elenco como um todo, não apenas os titulares. Para o treinador do Leão, as disputas aguerridas, como uma final, tendem a ser uma característica da Série B daqui para frente. As equipes se estudam (e se conhecem) mais e, portanto, os jogos se tornam mais difíceis para todos. “Não é um privilégio do Vitória. Na Série B quase ninguém consegue fazer um jogo inteiro consistente. Somos líderes de uma competição muito equilibrada. Os jogos vão ser difíceis contra qualquer adversário. Dificilmente vamos fazer um jogo inteiro agredindo”, avaliou o técnico.

O próximo duelo do Rubro-Negro será contra o Londrina, na cidade homônima do Paraná, na segunda-feira que vem, pela 22ª rodada da Série B. Líder, o Leão buscará se distanciar das equipes que estão fora do Z-4 e ficar sozinho e com estrela na dianteira da competição.