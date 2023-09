Com foco no ataque, Vitória realiza penúltimo treino da semana

De olho no Avaí, próximo adversário na Série B, o Vitória realizou o penúltimo treinamento da semana no CT Manoel Pontes Tanajura. Na tarde desta sexta-feira, 15, o Rubro-Negro trabalhou com foco em jogadas ofensivas, para tentar reverter o cenário de três jogos sem marcar.

Inicialmente, a comissão técnica colocou um vídeo preparado pelo setor de inteligência com informações da equipe catarinense. Na sequência, o elenco realizou o trabalho de aquecimento e, sob o comando de Léo Condé, treinou situações de construção de jogadas ofensivas com 11 contra 11.

No fim, os prováveis titulares fizeram atividades para aperfeiçoar a bola parada, enquanto o resto do grupo fez um treino em espaço reduzido com orientação do assistente técnico Ricardo Amadeu. Reforço mais recente do Vitória, o lateral-esquerdo Felippe Borges realizou uma atividade à parte com o preparador físico assistente Vinícius Franco. O jogador de 23 anos foi regularizado e deve ficar à disposição.

O Vitória encerra a preparação na manhã deste sábado, 16, quando Léo Condé irá divulgar os convocados para a partida da 28ª rodada da Série B. O duelo está marcado para as 18h de domingo, 17, no Barradão.