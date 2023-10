Com Giovanni Augusto e Dionísio, Vitória volta aos treinos | A TARDE

O elenco do Vitória retomou os treinamentos na tarde desta segunda-feira, 2, no CT Manoel Pontes Tanajura. Líder isolado da Série B, o Rubro-Negro segue em preparação para encarar o Criciúma, às 18h de domingo, 8, no estádio Heriberto Hülse, pela 31ª rodada da segunda divisão nacional.

A boa notícia para comissão técnica e torcedores foi a volta de Giovanni Augusto e Dionísio, que treinaram normalmente e devem estar à disposição do técnico Léo Condé para o compromisso em Santa Catarina. O atacante Mateus Gonçalves também se juntou às atividades, enquanto o lateral Railan iniciou a transição, indicando progressos em sua recuperação.



O campo 1 do CT foi o palco para os treinamentos, que começaram com o aquecimento conduzido pelo preparador físico Diego Kami Mura e seu assistente Vinícius Franco. O fisioterapeuta Cleisson Barbosa aplicou exercícios específicos para fortalecimento do CORE.



O técnico Léo Condé, como é habitual, reuniu o grupo para uma conversa após o aquecimento. Ele discutiu o próximo desafio contra o Criciúma e ressaltou a importância de manter o foco para alcançar o acesso à Série A.



A dinâmica dos treinamentos envolveu a divisão inicial em quatro times, com seis jogadores cada, realizando atividades em dois quadrados distintos no campo. Na sequência, o campo foi aberto e dois treinos técnicos envolvendo três times com oito jogadores cada foram realizados no sistema de revezamento. Os goleiros, sob a orientação dos treinadores Itamar Ferreira e Paulo Musse, participaram de treinos específicos para a posição.



Zeca durante exame em clínica | Foto: Reprodução | EC Vitória

Alguns jogadores, como o lateral Zeca e o volante Matheus Trindade, compareceram à clínica para ultrassonografia muscular. O resultado indicou boa evolução, mas eles permanecerão em tratamento por mais uma semana.



O elenco retornará aos treinos nesta terça-feira, com uma programação que inclui dois períodos de atividades no CT Manoel Pontes Tanajura.