Com Jean Mota presente, Vitória se prepara mirando o Barcelona | A TARDE

O elenco do Vitória deu continuidade as atividades de preparação para o confronto diante do Barcelona de Ilhéus, marcado para este domingo, 17, às 16h, no Barradão, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Baiano.

A novidade desta quinta-feira, 14, na Toca do Leão foi a presença de Jean Mota. O meio-campista desembarcou em Salvador na madrugada, vindo dos Estados Unidos, onde defendia o Inter Miami. Mota deu voltas ao redor de um dos campos do CT Manoel Pontes Tanajura. Antes, realizou exames médicos e testes físicos na Toca do Leão.

O técnico Léo Condé promoveu uma atividade técnica com o elenco. Com o auxílio dos assistentes técnicos Ricardo Amadeu e Renato Negrão, os jogadores aprimoraram finalizações a gol, além de movimentos ofensivos e defensivos.

A equipe volta ao batente na tarde desta sexta-feira, 15, na Toca do Leão. A preparação será finalizada na manhã deste sábado, 16. Os jogadores relacionados para o jogo contra a Onça Pintada entram em regime de concentração na Chácara Vidigal Guimarães.

Após cinco anos, o Vitória está perto de decidir o Campeonato Baiano. O Leão da Barra venceu fora de casa o Barcelona de Ilhéus por 2 a 0, em jogo válido pela partida de ida da semifinal e tem boa vantagem. O rubro-negro baiano pode perder até por um gol de diferença que avança a decisão do estadual.