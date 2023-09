Com "mobilização" dos atletas após goleada, Vitória se reapresenta

Após a dura derrota por 6 a 0 diante do CRB no último domingo, o Vitória retornou aos treinos no CT Manoel Pontes Tanajura na tarde desta terça-feira, 12, com mobilização dos jogadores para superar a tragédia em Maceió. O Rubro-Negro segue líder da Série B e o próximo compromisso é diante do Avaí, às 18h de domingo, 10, no Barradão, pela 28ª rodada.

Como é de praxe após uma partida, o elenco foi dividido em dois grupos. O preparador físico Diego Kami Mura comandou o protocolo pós-jogo para aqueles que iniciaram o duelo contra o CRB. Esse grupo foi submetido a sessões de recuperação física e participou de uma corrida ao redor dos campos do CT. No entanto, dois titulares treinaram normalmente: o meia Thiago Lopes e o atacante Mateus Gonçalves.

Sob a orientação do treinador Léo Condé e seus assistentes, o elenco rubro-negro realizou sessões técnicas específicas, com foco em finalizações, treinamento de cabeceio e posse de bola.

O treinador Léo Condé finalizou o treinamento com um coletivo de 10 contra 10 em um campo reduzido. O jogo treino terminou com a vitória da equipe de camisa por 1 a 0, com o gol marcado por Pablo.

Equipe de camisa: Thiago Rodrigues (Dalton); Pablo, Léo Gomes, Marco Antônio e Edson Lucas; Dionísio, Thiago Lopes e Wellington Nem; Mateus Gonçalves e Welder.

Equipe de colete: Yuri; Railan, Matheus Trindade, João Victor e Matheusinho; Jhonny Lucas e Gegê; Fábio, Léo Gamalho e Zé Hugo.

Nesta quarta-feira, 13, novamente à tarde, o técnico Léo Condé e sua comissão comandarão mais uma sessão de treinamentos no CT rubro-negro.