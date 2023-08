Com novo contratado, Vitória aprimora a parte técnica na Toca do Leão

Durante o treinamento realizado na tarde desta sexta-feira, 4, o técnico Léo Condé concentrou-se em aprimorar a precisão dos jogadores rubro-negros com exercícios intensificados. O recém-contratado Edson Lucas também esteve presente e participou das atividades junto ao restante do elenco.



Após os exames de CK e termografia, os atletas que atuaram na partida contra o ABC foram encaminhados diretamente para a academia, onde passaram por um circuito de treinamento de força. Enquanto isso, os demais participaram dois treinos no campo do CT Manoel Pontes Tanajura.

No gramado, o técnico Léo Condé assumiu o comando do grupo no campo para conduzir os trabalhos técnicos. Os jogadores realizaram atividades de finalização com cruzamentos, chutes, trabalho de tempo de bola e um jogo em campo reduzido.

Em recuperação de lesão, o volante Rodrigo Andrade, o lateral-esquerdo Felipe Vieira e o atacante Osvaldo continuaram progredindo e, na próxima semana, serão submetidos a reavaliação pelos departamentos médico e físico.



Ao fim das atividades, o técnico Léo Condé selecionou 22 jogadores para a viagem deste sábado, 5. A delegação seguirá para Guarulhos, em São Paulo, e fará conexão para Londrina, onde desembarcam no Aeroporto Internacional José Richa.

Em solo paranaense, a equipe realizará seu último treinamento como preparação para o confronto contra o Londrina, que acontecerá na segunda-feira, 7, às 20 horas no Estádio do Café.