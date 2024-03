Com PK de volta, Vitória encerra preparação para encarar o Atlético | A TARDE

O Vitória está pronto para encarar o Atlético de Alagoinhas pela 8ª rodada do Campeonato Baiano. Na tarde deste sábado, 24, o elenco rubro-negro encerrou a preparação com ajustes finais do técnico Leo Condé no CT Manoel Pontes Tanajura e novidade entre os relacionados.

Após se apresentarem, às 15h, os jogadores assistiram um vídeo, preparado pela equipe de análise do clube, com informações do adversário. Na sequência, o elenco realizou um aquecimento sob supervisão do preparador físico.

Por fim, o técnico Léo Condé orientou os atletas com movimentações táticas e cobranças de bola parada ofensivas e defensivas. O treinador relacionou 23 jogadores para o duelo contra o Atlético, entre eles o lateral esquerdo PK, que está recuperado de lesão na coxa. O volante Dudu, no entanto, está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo no Ba-Vi.

A partida entre Vitória e Atlético está marcada para as 18h30 deste domingo, 25, no Barradão. O duelo vai encerrar a 8ª rodada do Campeonato Baiano.