Com tático, Vitória encerra preparação para pegar o Juventude

Elenco treinou no estádio Centenário - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O elenco rubro-negro concluiu a preparação para a partida contra o Juventude, em confronto marcado para esta terça-feira, 11, às 19h, no estádio Alfredo Jaconi, pela 8ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Os dois últimos treinos foram realizados em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. O trabalho derradeiro, realizado nesta segunda-feira, 10, foi no CT do Caxias, arquirrival do adversário do Vitória, que fica ao lado do Estádio Centenário.

Após o aquecimento com o o preparador físico Caio Gilli, o técnico Thiago Carpini ministrou um trabalho de ordem tática com 11 iniciais que irão a campo. Ao final, o grupo aperfeiçoou bolas paradas.

A equipe terá com o retorno do lateral-esquerdo PK, que cumpriu suspensão. Por opção da comissão técnica, o volante Dudu ficou em Salvador.

No departamento médico, estão os atacantes Everaldo, Léo Gamalho, Mateus Gonçalves e Iury Castilho, além do zagueiro Bruno Uvini e do volante Rodrigo Andrade que estão em recuperação.

Sem vencer há 10 jogos na temporada, sendo sete desses no Brasileirão, o Vitória segue na penúltima colocação na Série A, com apenas dois pontso somados em sete partidas disputadas.