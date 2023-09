Com treino tático, Vitória segue preparação para encarar o CRB

Na tarde desta terça-feira, 5, o Vitória deu sequência a semana de preparação para o próximo desafio na Série B do Campeonato Brasileiro, contra o CRB. Sob o comando do técnico Léo Condé, a equipe rubro-negra realizou um treino com foco em aspectos táticos.

Antes de tudo, os atletas passaram por exames de termografia. Em seguida, no campo 2 do CT Manoel Pontes Tanajura, os jogadores iniciaram as atividades com exercícios de coordenação e velocidade.

O dia foi dividido em dois treinamentos táticos distintos: o primeiro focado na saída de bola, visando a construção de jogadas a partir da defesa, e o segundo abordando o posicionamento defensivo.

O meia Matheusinho apresentou sintomas de cansaço muscular na panturrilha e recebeu atenção da equipe de fisioterapeutas do clube, que realizou tratamento específico para sua recuperação. A expectativa é que o atleta esteja disponível para o confronto contra o CRB, mas sua situação será monitorada de perto nos próximos dias.

A partida entre CRB e Vitória está marcada para as 18h de domingo, 10. O confronto da 27ª rodada será realizado no estádio Rei Pelé, em Maceió, capital de Alagoas.