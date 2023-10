Condé exalta dedicação do Vitória: "Elenco muito focado em trabalhar" | A TARDE

Líder da Série B e vindo de três vitórias seguidas, o Vitória soma 58 pontos e está próximo do acesso. A empolgação da torcida rubro-negra em relação a estar próximo do objetivo é notória. Léo Condé acredita que apesar dessa expectativa positiva, os jogadores estão focados em seguir o trabalho e alcançar o êxito.

"É algo que eu já comentei em outras oportunidades, não tem empolgação aqui, nem desespero, quando vem a derrota. E eu acho que esse é o grande segredo, nosso grupo de jogadores está muito focado, focado em trabalhar, se preparar realmente para o jogo. Então, não tem sido um fator, é natural do ser humano, para chegar na reta final da competição, a gente com possibilidades, boas possibilidades de alcançar objetivos grandes dentro da competição, mas não podemos deixar de fazer aquilo que nos trouxe até aqui, que é trabalhar forte e estar sempre focado nos treinamentos e nos jogos", disse o comandante em coletiva.

"A orientação é constante ao longo da semana, nos treinamentos, na apresentação dos vídeos, na preleção, no intervalo de jogo e no pré-jogo também. Sempre tem alguma coisa que a gente esqueceu de pontuar, uma palavra de incentivo, isso é muito de momento ali, não é nada programado, sai ali naquele momento ali. Não só o Leo, treinador, mas nós temos vários jogadores com perfil bom que já vivenciaram, já tiveram boas experiências que consegue naquele momento ali transmitir para os demais companheiros coisas importantes", completou.

O treinador afirma que o time está em evolução constante nos aspectos físico, técnico e psicológico.

"Acredito que em todos os sentidos, além do aspecto psicológico também. Então acho que de um modo geral a gente vem conseguindo conduzir bem o trabalho, não só pela comissão técnica, mas principalmente pela atitude dos jogadores, a boa vontade deles em cada sessão de treinamento. Então vai tendo sim a evolução tanto individual quanto coletiva e com isso o técnico estando bem acaba de uma certa forma contribuindo para o conjunto, os aspectos táticos", revelou.

Para o presidente Fábio Mota, a pontuação para o acesso é de 64 pontos. De acordo com os matemáticos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a pontuação para acesso é de 67 pontos, o que daria 99% de chances para voltar a Série A.

"Essa Série B está muito equilibrada, muito disputada com uma pontuação alta. Normalmente com 62 pontos é a média que as equipes visualizam como objetivo antes de começar a competição. Agora já aumentou um pouco, então vai depender muito desses confrontos, pode ser que 64 seja suficiente de repente um pouquinho mais ou um pouco menos. É por isso que a gente mantém aqui o foco sempre no próximo jogo, de tentar fazer o melhor para conseguir somar eu acho que tem que ser dessa forma até o final", pontuou Condé.

A partida fora de casa contra o Criciúma será neste domingo, 8, às 18h, no estádio Heriberto Hülse. Questionado sobre a maneira de como a equipe vai se portar, Condé acredita que o estilo de jogo será o mesmo dos últimos jogos.

"Acho que a gente tem que jogar como a gente vem jogando quase todos os jogos na competição. Jogar de forma equilibrada e entender os momentos do jogo, de pressionar um pouco mais o adversário, o momento de marcar um pouco mais baixo e sair no contra-ataque. E depende muito da postura do adversário também, às vezes você pensa em jogar de uma forma, mas o adversário jogando dentro do campo deles, acaba tendo um fator facilitador para eles para ter o entendimento e o controle do jogo, mas a gente vai tentar dificultar o máximo para que eles não se sintam confortáveis dentro da partida", comentou.

Quando comandou o Sampaio Corrêa em 2022, Léo Condé obteve seis vitórias e um empate nos últimos sete jogos. Caso esse aproveitamento se repita, o Vitória conquistaria o tão sonhado título. Ponderado, o técnico explica que a maneira que se desenhou as competições são diferentes.

"Seria fantástico se conseguisse repetir. Mas é um contexto diferente, clube diferente. A gente naquele momento já tinha um trabalho bem consolidado, não tivemos muito problema de suspensão, lesão e a equipe atingiu o seu ápice em todos os aspectos naquele momento. Claro que também era uma competição com contexto diferente, algumas equipes já não brigando por tanto objetivo dentro da competição. Esse ano eu acho que é totalmente diferente, todas as equipes estão brigando por algo dentro da competição, então os jogos tendem a ser muito equilibrados. Agora seria fantástico Se a gente conseguisse aproximar disso aí, que com certeza a gente atingiria os objetivos aqui do clube", concluiu.