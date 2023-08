Condé exalta "dedicação dos jogadores" em empate contra o Atlético-GO

O Vitória empatou sem gols com o Atlético-GO, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Desde a metade do primeiro tempo, a equipe esteve com um jogador a menos, após a expulsão do zagueiro Camutanga. Em entrevista coletiva, o técnico Léo Condé fez seu resumo da partida e explicou sobre a nova formação da equipe com um meio de campo mais preenchido. Ele exaltou a dedicação dos atletas em Goiânia.

"Jogo muito difícil. A gente estudou bastante o adversário e entramos com a proposta de neutralizar o meio de campo deles, que é muito forte. Trabalhar com quatro jogadores de meio. A gente adotou essa proposta. Acredito que estávamos conseguindo fazer isso bem, chegando, tendo posse de bola dentro do campo e pressionando a saída deles. De uma certa forma a gente surpreendeu no início. A partir do momento que teve a expulsão do Camutanga, a gente fez o que tinha que fazer. Abaixamos ali os meias Matheus e o Thiago Lopes, fizemos duas linhas de quatro, deixamos Iury Castilho solto na frente, e a equipe teve uma postura muito boa de marcação, tirou o espaço. Eles tinha posse de bola e não conseguiam chegar ao nosso gol e a gente estava conseguindo encaixar bem os contra-ataques. Tivemos uma bola parada com o cabeceio no travessão, no segundo tempo após a entrada do mateus Gonçalves e do Zé Hugo passamos a ter mais velocidade, o Zeca foi bem, o Ronaldo fez um milagre. Era pra gente ter saído com o resultado positivo, apesar de estar com o jogador a menos. Quero destacar a entrega e dedicação dos jogadores, a dedicação, que honrando a camisa do Vitória em um jogo difícil como esse", pontuou.

A escalação de Thiago Lopes causou surpresa para os torcedores. Condé revelou que o objetivo era surpreender o adversário e buscar vencer no estádio Antônio Accioly.

"A meta era surpreender, especialmente o adversário. Eles não esperavam que a gente fosse com quatro homens de meio, foi a primeira vez que usamos essa formação na competição. O campeonato é estudado por todos. Muito se imaginava que poderíamos ir com três zagueiros ou três atacantes, mas, pelo que a gente avaliou do time deles, a gente precisava preencher o meio-campo, para ter sustentação, principalmente no início do jogo, e para conter o ímpeto deles e depois no segundo tempo soltar um pouco mais a equipe. A expulsão acabou atrapalhando os planos, mas eu acredito que o plano para o jogo foi positivo até a expulsão", revelou Condé.

Atletas que vinham sendo pouco utilizados tem ganhado oportunidades para atuar. O treinador elogiou as peças do elenco Rubro-Negro na disputa da segundona.

"Nós temos até três peças de boa qualidade em algumas posições. Quando a gente muda as peças, o time consegue manter o padrão. Não posso deixar de destacar a entrega dos atletas no dia dia de trabalho. Por isso que estão sempre preparados. Mesmo os atletas que não vinham sendo muito utilizados, como Matheus Trindade e Thiago Lopes, conseguem ter bom rendimento", encerrou.