Condé minimiza falha de Arcanjo em derrota do Vitória: "Fatalidade" | A TARDE

O Vitória foi até Ilhéus na noite desta quarta-feira, 24, e perdeu para o Barcelona por 2 a 1, em jogo válido pela 3ª do Campeonato Baiano. Iury Castilho abriu o placar logo no início, mas Natan e Cesinha viraram para os mandantes, no Estádio Mário Pessoa.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Léo Condé minimizou a falha de Lucas Arcanjo, crucial para a derrota da equipe, e citou o nervosismo do time para correr atrás do placar.

“O segundo gol foi uma fatalidade, coisa que acontece, é pertinente do jogo. O Lucas tem muito crédito com a gente, foi uma temporada fantástica, foi uma fatalidade. Acho que o refletor muito ruim também atrapalhou ele no lance e a nossa equipe acabou ficando ali até o final do primeiro tempo muito nervosa, tomando algumas decisões erradas, tanto na hora de marcar quanto na hora de jogar”, disse o treinador.

Condé também pontuou a desatenção dos jogadores antes do primeiro gol do Barcelona. Na visão dele, o time precisava ser mais firme na marcação, o que não aconteceu e acabou dando espaços para o adversário chegar ao empate.

“A gente teve um momento onde a gente sofreu o gol de empate e a equipe teve uma desatenção, coisa que não acontece. A gente sempre agride muito, pressiona muito o adversário na lateral do campo, é o gatilho para a gente pressionar, a gente não pressionou e eles fizeram o primeiro”, comentou.

“A gente fez as correções no intervalo do jogo, voltamos melhor pro segundo tempo, porém o adversário baixou as linhas e ficou muito difícil achar espaço. Ainda criamos duas, três boas situações, mas infelizmente o mal primeiro tempo nosso acabou comprometendo o resultado do jogo”, complementou o comandante rubro-negro.

Foi a terceira vez seguida que Léo Condé utilizou a mesma escalação. De acordo com ele, a ideia é dar ritmo aos jogadores enquanto os reforços se preparam fisicamente para ganhar minutos em campo.

“A gente teve pouco tempo de treinamento e a gente precisa ir dando ritmo de jogo para esses jogadores. A gente só vai adquirir ritmo jogando. É claro que quando vem o resultado adverso vem esse questionamento, mas a gente tem muita convicção do que a gente está fazendo, até porque os jogadores que chegaram, do ponto de vista físico, ainda estão um pouco aquém do que aqueles que aqui já estavam, por isso a ideia de manter essa base de equipe. É claro que com o decorrer da competição a gente vai mudando uma, duas peças até a gente chegar dentro daquilo que a gente pensa de equipe ideal”, concluiu Condé.

O próximo compromisso do Vitória é no domingo, 28, contra a Juazeirense, pela 4ª do Campeonato Baiano. A bola rola a partir das 16h, no Barradão, em Salvador.