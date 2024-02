Condé vê Vitória se desgastar, mas valoriza resultado: "Muito bom" | A TARDE

O Vitória recebeu o Bahia de Feira no Barradão, na tarde deste sábado, 20, e venceu pelo placar mínimo. O experiente Osvaldo marcou o único gol da partida válida pela 2ª rodada do Campeonato Baiano, que mantém o Rubro-Negro com 100% de aproveitamento no estadual.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Léo Condé analisou a partida. Na visão dele, o time sentiu um pouco o ritmo por conta do pouco tempo de preparação na pré-temporada.

“A gente teve um início muito bom, fizemos o gol, a ideia era a gente tentar manter um ritmo forte, mas a equipe sentiu um pouco o desgaste. Eu acho que a questão do tempo, a qualidade do adversário, o pouco tempo de preparação nossa, a gente ainda está muito longe daquilo que a gente pode e deve chegar e a gente passou a ter um pouco de dificuldade em razão do adversário ter uma certa qualidade e fazer um jogo de aproximação”, avaliou o treinador.

“No intervalo a gente fez algumas correções no sentido de pressionar eles e a gente conseguiu fazer isso. Criamos algumas boas situações, eles tiveram mais posse, mas as melhores chances de gols foram do Vitória. No final do jogo, acho que juntou um pouco de tudo, até em relação a fazer uma comparação com a partida passada. Você acaba modificando muito a equipe. Até havia necessidade de fazer isso para dar uma oxigenada no time, então você acaba perdendo um pouco o conjunto. Mas, no todo, eu acho que a equipe lutou muito”, complementou.

Condé também fez questão de elogiar o trabalho de Oliveira Canindé, técnico do Bahia de Feira, além de voltar a pontuar a questão física dos jogadores nesse início de temporada.

“A gente já esperava um jogo difícil. Primeiro porque a gente enfrentou um bom adversário, um adversário bem treinado, diga-se de passagem. Nesse início de competição a gente vai ter um pouco de dificuldade, principalmente no aspecto físico. Foram apenas 12, 13 dias de preparação para começar o campeonato, a gente teve que jogar no interior, retornar, jogamos alguns dias depois do adversário, isso de uma certa forma acaba atrapalhando um pouco”, analisou.

O Vitória agora se prepara para enfrentar o Barcelona, em Ilhéus, pela 3ª rodada do Campeonato Baiano. A partida está marcada para quarta-feira, 24, às 21h30, no Estádio Mário Pessoa.