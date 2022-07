Dalton sobre lesão de Arcanjo: "Não gostaria de entrar nessa situação"

Mesmo não sendo o roteiro esperado para assumir a titularidade no Vitória, o goleiro Dalton é a primeira opção para substituir Lucas Arcanjo, fora da temporada por conta de uma lesão no ombro. O arqueiro estreou pelo Leão no último domingo, diante do São José-RS e, em coletiva nesta quarta, 13, ele falou sobre a relação com o colega de posição.

"Antes de sermos atletas profissionais, nós somos seres humanos. Então, tem que entender e saber respeitar que eu não gostaria de ter entrado nessa situação, mas são coisas que acontecem. [...] Eu sinto por ele, sei o que ele vai passar, porque passei também. E ele vai voltar muito bem", disse Dalton.

Aos 35 anos, o goleiro revelou o sentimento de ansiedade por ter feito o primeiro jogo pelo Vitória. "Mesmo sendo um goleiro experiente, mesmo tendo vivido muito o futebol, a estreia gera essa ansiedade, essa expectativa. Se não gerasse essa expectativa, não tinha por que eu estar jogando futebol ainda", revelou.

Ele ainda falou sobre o período em que esteve na reserva e detalhou algumas dificuldades quando um atleta não tem ritmo de jogo.

"A questão de ritmo de jogo é muito controversa, porque a gente trabalha no dia a dia, a gente entende que é uma situação diferente. A atmosfera de jogo, batida de jogo. A gente encontra situações completamente diferentes do que a gente faz no treino no dia a dia. O ritmo de jogo a gente vai adquirir com a minutagem, com os jogos, com as defesas que tu faz, as intervenções. Isso que o ritmo de jogo nos traz. Essa segurança, credibilidade de tentar fazer um lance que, porventura, com menos ritmo de jogo, tu não faria", pontuou.

O Vitória enfrenta o Paysandu neste domingo, 17, no estádio Barradão, em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Os ingressos para o confronto já estão à venda.