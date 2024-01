De gramado novo, Barradão está liberado para o Vitória no Baianão | A TARDE

O primeiro jogo do Vitória como mandante ainda não teve local confirmado pela Federação Bahiana de Futebol (FBF), já que o gramado do Barradão está em processo de mudança e tratamento. Mas de acordo com fontes do Portal A TARDE, o clube enviou o ofício para a entidade e o confronto diante do Bahia de Feira, marcado para sábado, 20, será realizado no Estádio Manoel Barradas.

Havia a possibilidade do jogo ser realizado em Pituaçu, caso o gramado do Barradão não estivesse apto a tempo da partida, mas essa possibilidade foi descartada pelo Vitória. O site de apostas Betsat, novo patrocinador do Leão, prepara uma série de ações de ativação para o torcedor rubro-negro que for ao estádio.

Antes da primeira partida em casa, o Vitória estreia no Campeonato Baiano nesta quarta-feira, 17, diante do Jacuipense. A bola rola a partir das 19h15, na Arena Valfredão, em Riachão do Jacuípe.