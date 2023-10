De olho no Criciúma, Léo Condé comanda treino tático no Barradão | A TARDE

De olho no Criciúma, próximo adversário na Série B, o Vitória realizou mais um treino da semana, desta vez no campo principal do Barradão. O duelo está marcado para as 18h de domingo, 8, no estádio Heriberto Hülse, pela 31ª rodada.

Na tarde desta quarta-feira, 4, o técnico Léo Condé focou em trabalhos táticos, defensivos e ofensivos, em campo reduzido. Inicialmente, o treinador deu atenção ao setor defensivo da equipe em parte do campo, enquanto do outro lado o resto do grupo participou de uma atividade diferente com a equipe de auxiliares.



Na sequência, foram divididos três times para outro trabalho em campo reduzido com transição. Duas equipes se enfrentaram, uma com objetivo de marcar gol, e a outra de se defender. Quando tinha a bola dominada a equipe precisava ultrapassar a linha de meio-campo e ganhava o direito de enfrentar aquela que estava esperando.



Antes de viajar, o Vitória ainda realiza outros dois treinamentos em Salvador: um na tarde de quinta-feira, 5, e outro na manhã de sexta, 6, quando a delegação embarca para Florianópolis. No sábado, a equipe encerra a preparação e viaja de ônibus para Criciúma, local da partida.