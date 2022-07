De olho no G-8, Vitória volta aos treinos para encarar o Ferroviário

Com um ponto a menos que o Aparecidense, oitavo colocado da Série C do Campeonato Brasileiro, o Vitória volta aos treinamentos nesta quarta-feira, 20, focado no duelo contra o Ferroviário, em jogo programado para domingo, 24, às 17h, no Presidente Vargas.

O técnico João Burse deve manter a base do time que venceu o jogo contra o Paysandu para partida que pode entrar, pela primeira vez, no G-8 da competição.

O Vitória ocupa a 10ª posição com 21 pontos conquistados e a depender da rodada pode terminar na quinta colocação na busca por uma vaga para seguir na disputa para retornar ao Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão.