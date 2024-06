Desfalcado, Vitória está pronto para pegar o Internacional

Thiago Carpini promove atividade na Toca do Leão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O elenco do Vitória encerrou as atividades de preparação para o compromisso diante do Internacional, marcado para este domingo, 16, às 16h, no Barradão, válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

As atividades começaram na manhã deste sábado, 15, com um o grupo assistindo a vídeos do adversário deste final de semana. Na sequência, o preparador físico Caio Gilli organmizou o trabalho de aquecimento. O técnico Thiago Carpini comandou um treinamento tático posicional e com exercícios de bolas paradas no campo principal do Barradão, palco do jogo.

Acometidos de virose, o volante Dudu e o atacante Iury Castilho estão vetados. Em transição, Rodrigo Andrade, Léo Gamalho, Daniel Júnior, Bruno Uvini e Everaldo trabalharam com o preparador físico asisstente Vinícius Franco. Eles também não enfrentam o Internacional.

Com isso, a tendência é que o time seja escalado como nos dois últimos jogos com Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Camutanga, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan Santos, Willian Oliveira Caio Vinícius (Léo Naldi); Matheusinho, Osvaldo e Alerrandro.

Vindo de dois empates consecutivos, o Vitória chega a marca de há 11 jogos sem vitórias na temporada na temporada, sendo o oitavo no Brasileirão. Sem vencer desde seu retorno a Série A, o Leão da Barra é o lanterna do Brasileirão, com apenas três pontos somados em oito partidas disputadas.