Destaque contra o Ceará, Lucas Arcanjo enaltece preparador

Com defesas difíceis, o goleiro Lucas Arcanjo foi o destaque do Vitória na partida contra o Ceará, onde o Leão da Barra venceu por 1 a 0. Com o resultado, a equipe segue na segunda colocação, com 44 pontos, um a menos que o líder Sport. O paredão Rubro-Negro celebrou o resultado e atribui a sua evolução individual ao trabalho do preparador Itamar Ferreira.

"Agradecer a Deus e parabenizar o trabalho do professor Ferreira, que vem fazendo um grande trabalho há tanto tempo no Vitória. É normal de todo atleta viver altos e baixos. É ter calma, cabeça no lugar que as coisas podem acontecer", disse em entrevista a Rádio Sociedade.

O Vitória conta com Itamar Ferreira e Paulo Musse, que é ex-atleta do Vitória, como preparadores de goleiros da equipe principal. Ferreira enalteceu o amadurecimento técnico de Lucas Arcanjo e dividiu os méritos do trabalho com o estafe do clube.

"Só culminar o trabalho que a gente vem fazendo. A temporada dele está sendo incrível. Não é só apenas este jogo e temos que avaliar não só por este jogo e também por todo um contexto. E o contexto de Lucas este ano está muito bom, ganhando nível de maturidade e jogo e a resposta é dentro de campo", disse o preparador.

"Eu e Paulo Musse somos apenas uma ferramenta a mais para todo talento que este jovem tem, formado aqui nas divisões de base. Estão todos de parabéns, não só o treinador de goleiros que nesta hora aparece. Tem um estafe todo por trás, nutrição, psicólogo, pessoal da academia, tem todo um processo. A gente fica feliz, que o nosso trabalho vem reconhecido e visto. Vamos por mais", completou Ferreira.



O Vitória volta a atuar em casa na Série B na próxima sexta-feira, 18, às 19h, contra o Botafogo-SP, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.