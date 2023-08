Diego Torres encaminha acerto com clube da Série C

Com a proximidade do fechamento da janela de transferências, o Vitória vai dando destino aos atletas que não fazem parte dos planos da comissão técnica. O meia Diego Torres está acertado com o Amazonas, atual líder da Série C do Campeonato Brasileiro. Ele será cedido por empréstimo ao clube amazonense até o fim da terceira divisão nacional.

Diego Fabian Torres tem 32 anos e nasceu em Villa Nueva-ARG. Começou no futebol em 2013 no Chacarita Jrs, e passou por Alumni de Vila María e Estudiantes de Caseros. Sua primeira experiência internacional foi em 2016 no Chile, quando jogou no Deportes Iquique por dois anos e meio.

Em 2018 teve sua primeira experiência no Brasil na Chapecoense, onde ficou por uma temporada. Depois se destacou no CRB, quando vestiu a camisa regatiana por mais de 100 jogos. Em 2022, disputou a Série B pelo Novorizontino em 27 oportunidades, com três gols e quatro assistências.

Torres chegou ao Vitória no começo de 2023. Com a camisa Rubro-Negra foram 23 partidas, sendo titular em sete oportunidades, com quatro gols e três assistências. Com um dos maiores salários do elenco, o desempenho do argentino não agradava ao técnico Léo Condé.