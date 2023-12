Diretoria do Vitória está empenhada na contratação de meia argentino | A TARDE

O Vitória segue no mercado e está de olho no meia Marcelino Moreno, que pertence ao Coritiba. A diretoria rubro-negra está empenhada na contratação do jogador argentino de maneira definitiva, condição imposta pelo clube paranaense que é detentor de parte dos direitos do atleta.

As tratativas entre as partes seguem em andamento. As diretorias de Vitória e Coritiba buscam viabilizar a forma do negócio, se a vista ou de maneira parcelada. A oferta em relação à parte salarial já foi passada pela cúpula rubro-negra ao estafe do jogador, que avalia a possibilidade.

Argentino de San Martin, Damián Marcelino Moreno tem 29 anos e começou sua carreira no Lanus. Em seu país, passou pelo Talleres e retornou a sua equipe formadora, onde ficou por quatro temporadas. Desde 2020 defendeu o Atlanta United, dos Estados Unidos.

Moreno chegou ao Coritiba no início da temporada. Devido as boas atuações, a equipe dquiriu 70% dos direitos do jogador junto ao clube norte-americano por 1,5 milhão de euros, o equivalente a R$ 7,1 milhões. No Coxa, ele atuou em 45 oportunidades, sendo 12 pelo Campeonato Paranaense, dois pela Copa do Brasil e 31 pelo Brasileirão, com dois gols e quatro assistências.