“Emoção muito grande”, declara Alerrandro após o Ba-Vi | A TARDE

O Esporte Clube Vitória venceu o maior rival na tarde deste domingo, 18, no Barradão, por 3 a 2, após estar perdendo o jogo até meados da segunda etapa. Autor do gol que garantiu os três pontos para o Leão da Barra na partida, válida pela 7ª rodada do Campeonato Baiano, Alerrandro falou com exclusividade ao Portal A Tarde.

"Emoção muito grande jogar num grande clube e poder fazer um gol no clássico, mas agora é descansar pois quarta-feira tem mais", afirmou o camisa 9 do Leão da Barra.

O time comandado por Léo Condé volta à campo nesta quarta-feira, 21, às 19 h, pela Copa do Nordeste, contra o Naútico.