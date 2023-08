"Era muito importante para gente" diz Dudu após vitória contra a Chape

Após a vitória por 1 a 0 diante da Chapecoense, o torcedor Rubro-Negro foi comemorar com os jogadores na Toca do Leão. Um dos mais celebrados, o foi o volante Dudu, que ganhou a condição de titular desde sua chegada ao clube.

O camisa 21 falou da importância do título simbólico do primeiro turno e das dificuldades passadas até o importante passo rumo ao acesso.

"Quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade que ele está me dando. Estou aqui no Vitória para mostrar meu trabalho e minha garra. Essa vitória era muito importante para gente fechar o título do primeiro turno. O presidente falou no vestiário que era importante para o clube, pois tem seis anos que eles vem sofrendo muito. Estamos aqui pra mostrar trabalho e resultado", disse o atleta em entrevista a Rádio Sociedade.

O próximo desafio do Vitória será fora de casa contra a Ponte Preta, no próximo domingo, 30, no Moisés Lucarelli, pelo returno. Para Dudu, casa ponto somado será crucial, devido a proximidade dos concorrentes ao G-4.

"A tabela está muito próxima e nós não podemos perder pontos dentro e fora de casa. Não tem como ficar tranquilo num Campeonato Brasileiro que é concorrido e forte", concluiu.

O Vitória é o líder da Série B do Campeonato Brasileiro, com 37 pontos somados em 19 jogos disputados.