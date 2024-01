Fábio Mota confirma acerto do Vitória com lateral-esquerdo; saiba mais | A TARDE

O Vitória já está apalavrado com mais um lateral-esquerdo para a temporada 2024. A informação foi divulgada pelo presidente do clube, Fábio Mota, na quinta-feira, 4, durante entrevista na Rádio Sociedade.

"Fechamos um lateral-esquerdo, mas não posso divulgar o nome, porque ele vai assinar o pré-contrato somente amanhã [...] Todos tem o perfil de força para ganhar duelos. Esse que vai chegar também, um menino de 23 anos", afirmou o mandatário.

A nova contratação do Vitória deverá ser o lateral-esquerdo Lucas Esteves, de 23 anos, que pertence ao Palmeiras e atuou nesta temporada pelo Atlético-GO. A informação foi divulgada pelo repórter Anderson Mattos, do Canal do Dinâmico.

Na atual temporada, Lucas Esteves participou de 16 jogos com a camisa do Dragão e deu duas assistências.

Revelado na base do Alviverde paulista, o jogador ainda não se firmou entre os profissionais. Por isso, o jogador chegou a ser emprestado para o futebol dos Estados Unidos, além de Fortaleza e Atlético-GO.



Atualmente, no elenco do Leão, já foi anunciado o lateral-esquerdo Patric Calmon, também conhecido como PK. Felipe Vieira é outra opção da posição, mas está lesionado e só retorna aos gramados em junho.