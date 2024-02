Fábio Mota presenteia funcionários de obra com camisas do Vitória | A TARDE

O presidente do Vitória, Fábio Mota, protagonizou um ato bacana com os funcionários que trabalharam nas obras dos novos camarotes do Barradão. Ele presenteou os trabalhadores com camisas oficiais do clube.

O momento foi registrado e divulgado nas redes sociais, na manhã desta segunda-feira, 19. Nas imagens, o atual mandatário rubro-negro agradeceu aos funcionários e revelou que ação havia sido uma promessa feita entre eles.

"Bom dia, nação! Hoje é dia de agradecimento. Estou aqui para agradecer quem construiu esses camarotes. Ontem entregamos aqui oito camarotes, seis salas e esses aqui são os responsáveis", disse o presidente mostrando os funcionários.

Logo na sequência, Mota reforça que o cumprimento do combinado. "Agora está na hora de pagar a promessa. Camisa do Vitória para todo mundo".

Ano passado, o clube já havia realizado uma obra e entregue os quatro primeiros camarotes do Estádio Manoel Barradas. Com a ampliação, mais oito estruturas foram finalizadas, totalizando 12 camarotes.

Em entrevista ao A TARDE, Mota afirmou que os primeiros quatro camarotes foram vendidos a R$ 120 mil por ano. Já os oito últimos, foram comercializados a R$ 150 mil.

Assista:





Reprodução