Fábio Mota revela "ação de marketing" em enquete para mudança de nome | A TARDE

O Vitória deu o que falar nos últimos dias. Em entrevista coletiva na última sexta-feira, 1, onde o presidente Fábio Mota anunciou novidades ao seu torcedor, um tema chamou a atenção: A mudança de nome do clube para "Fatal Model Vitória", onde a empresa patrocinadora daria aporte financeiro de R$ 200 milhões por 10 anos. O assunto movimentou as redes sociais e pautou os principais jornais do país.

Durante o evento de lançamendo da nova loja do clube, em um Shopping de Salvador, o mandatário rubro--negro admitiu que a enquete foi uma jogada de marketing para evidenciar tanto a marca do Vitória quanto o do patrocinador. Ele admitiu que três empresas apareceram com ofertas para patrocinar o Leão da Barra em 2024.

"O nome da instituição Vitória foi a principal notícia do Brasil inteiro hoje, só se fala nisso. Evidente que foi uma ação de marketing, para fortalecer a marca. A coletiva aconteceu 10h da manhã. São 18 horas, três empresas já procuraram Vitória para patrocinar o Vitória depois disso. Veja que abriu novos horizontes, então é muito importante", disse Mota em entrevista ao canal Rubro-Negro TV.

A parceria entre Vitória e Fatal Model começou no início desta temporada. Na época, o site de encontros foi o maior patrocinador de mangas da história do clube, ganhando exposição em outra parte da camisa posteriormente.

"Queremos jogar juntos e nos tornarmos o FATAL MODEL VITÓRIA a partir de um formato inédito e disruptivo de patrocínio no futebol brasileiro, no qual a aquisição desses Naming Rights NÃO implica na compra do clube, muito menos na troca de cores, uniformes e escudo do Leão", afirmou a Fatal Model.