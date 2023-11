Familiares e amigos de jogadores do Vitória ficam de fora de premiação | A TARDE

Uma pequena confusão marcou o protocolo de premiação do título da Série B do Esporte Clube Vitória. Ao final da partida contra o Sport, em que Rubro-negro venceu por 1 a 0, familiares e amigos de jogadores foram impedidos de acessar a área do campo.

A equipe do Portal A Tarde flagrou um pequeno tumulto na área que dá acesso ao campo. Após conversas com a organização, familiares e amigos foram direcionados para sala academia do clube e acompanharam a premiação através da televisão.

Mesmo com o contratempo, as esposas dos jogadores Gegê e Camutanga demonstraram felicidade no momento vivido pelos maridos.

"Muito feliz por a gente ter conseguido o acesso, foi um início de ano muito difícil. Queremos continuar na cidade, se Deus quiser", disse Mariana.

Já a esposa de Camutanga, Irene Braz agradeceu o momento vivido pelo clube.

"Agradecer a esse clube e torcida maravilhosos. Sou muito grata por esse momento, único na carreira de meu marido. Tanto ele, quanto eu, gostamos muito do ambiente aqui. Me sinto literalmente em casa e esse título inédito fez muito bem a carreira dele.