Focado no Atlético-GO, elenco do Vitória aperfeiçoa finalizações

O elenco do Vitória deu continuidade com as atividades de preparação mirando o compromisso diante do Atlético-GO, marcado para o próximo domingo, 27, às 18h,no estádio Antônio Aciolly, em Goiânia, válido pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Antes de irem a campo, os atletas realizaram uma sessão de exercícios de membros superiores na academia do clube. Já no campo 1 do CT Manoel Pontes Tanajura, o preparador físico Diego Kami Mura realizou o trabalho de aquecimento.

Em seguida, o técnico Léo Condé reuniu os atletas e dividiu o time em três partes. Em sistema de rodízio, dois grupos participaram de joguinhos entre dois times em cada um deles. Na sequência, o assistente técnico Ricardo Amadeu ministrava um trabalho de finalizações a gol.

O atacante Osvaldo esteve no aquecimento e depois trabalhou individualmente com o assistente de preparação Vinícius Franco. O jogador será observado até a próxima quinta-feira, 24, para saber se será opção para o jogo em Goiás. Cumprindo mais uma etapa da fase de transição, o volante Rodrigo Andrade e o lateral-direito Railan fizeram exercícios com bola e deram voltas ao redor do campo.

A equipe volta a trabalhar na Toca do Leão na tarde desta quarta-feira, 23, com portões fechados a imprensa. Líder da Série B, o Leão da Barra soma 47 pontos ganhos em 24 jogos disputados.