Focado no Atlético-MG, Carpini comanda treino técnico-tático na Toca

Elenco rubro-negro treina na Toca do Leão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O elenco do Vitória avançou nas atividades de preparação para o compromisso diante do Atletico-MG, marcado para esta quinta-feira, 19, às 18h30, no Barradão, em confronto válido pela 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O grupo iniciou os trabalhos na tarde desta terça-feira, 18, com exercícios de ativação a academia do clube. Já no campo 2 do CT Manoel Pontes Tanajura, o técnico Thiago Carpini promoveu atividades técnico-táticas com o grupo rubro-negro.

Os trabalhos técnicos ocorreram em campo reduzido, No campo Bebeto Gama, a comissão técnica colocou obstáculos para os atletas aprimorarem passes. Já o treinamento tático aprimorou movimentações defensivas e ofensivas, com marcação na saída de bola e construção das jogadas de ataque. Ao final, os reservas aprimoraram finalizações.

O volante Rodrigo Andrade aprimorou a parte física com o preparador Caio Gilli. O zagueiro Reynaldo fez atividades específicas com o assistente Márcio Goiano. Everaldo, Bruno Uvini e Léo Gamalho seguiram em transição com o preparador assistente Vinícius Franco.

Lesionados, Iury Castilho e Willean Lepo estivera na academia e na fisioterapia. O lateral-direito está suspenso e não encara o Galo mineiro. Janderson realizou tratamento de uma tendinite patelar.

Apesar da vitória contra o Inter após o jejum de nove jogos, o Leão da Barra segue na lanterna na Série A do Campeonato Brasileiro, agora com seis pontos somados. O time vem de uma sequência de três jogos sem perder, com dois empates e uma vitória.