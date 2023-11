Gerente do Vitória enaltece: "A Copa 13 de Maio será a Champions" | A TARDE

Com o retorno a elite do futebol nacional e o título da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vitória vive uma lua de mel com seu torcedor. Essa onda positiva gerou um aumento expressivo no número de sócios, totalizando 33.232 associados ao plano Sou Mais Vitória.

O gerente de marketing do Vitória, Bruno Carvalho, esteve presente no Confut Nordeste 2023, a maior conferência de gestores de futebol do país, nesta quinta-feira, 23. Ele conversou sobre o setor em um bate papo exclusivo com a equipe de reportagem do Portal A TARDE. Ele trouxe detalhes da sobre realização da Copa 13 de Maio, que é o torneio de futebol dos associados do plano Sou Mais Vitória. desde 2018, considerada a maior competição de Sócios do país.

"A Copa 13 de maio é um sucesso. Considerada a maior copa de sócios do Brasil. Tivemos 36 times inscritos. Nesse ano foi muito mais enxuta, diferente do ano anterior que foi por oito meses. E por conta do calendário e da utilização do campo teve que ser mais reduzida. Teremos neste fim de semana a final e a disputa de terceiro e quarto lugares. Um sucesso. Uma entrega perfeita. Está sendo uma experiência maravilhosa para o sócio", detalhou.

Com o quadro associativo em amplo crescimento, a tendência é que a competição seja ampliada e até faça com que o marketing crie divisões de acesso. Bruno Carvalho demonstra satisfação e comenta sobre o futuro do projeto.

"A Copa 13 de Maio será a Champions. Esquece. Se já é a maior, agora será a maior e a melhor"., concluiu.