Ingressos para Vitória e Ceará já estão disponíveis para sócios

Os ingressos para o jogo entre Vitória e Ceará no próximo domingo, 13, às 18h, no Barradão, já estão disponíveis para os sócios. O Leão anunciou que os membros do programa Sou Mais Vitória já podem garantir sua presença fazendo o “check-in” da partida.

Os outros torcedores poderão comprar os ingressos a partir da próxima quinta-feira, 10, online. Os pontos de venda físicos estarão abertos apenas na sexta-feira, 11, e no sábado 12. As bilheterias do Barradão só vão funcionar no dia do jogo, das 12h às 19h.

Os valores dos ingressos vão manter a mesma tendência das partidas anteriores. Na arquibancada, o preço é de R$ 80,00 para o ingresso inteiro e R$ 40,00 para o ingresso de meia entrada. Para a cadeira, o valor é de R$ 120,00 inteira e R$ 60,00 meia.

Confira onde comprar os ingressos:

Internet (para não sócios)

Quinta-feira a sábado: 24 horas

Domingo: até às 19h

Postos físicos

Shopping Capemi (Loja do Leão) Quinta e sexta-feira: das 10h às 18h Sábado: das 10h às 16h

Shopping Paralela (Loja do Feirão), Shopping Salvador (Loja Oficial) e Salvador Norte Shopping (Loja Oficial) Quinta, sexta-feira e sábado: das 10h às 21h