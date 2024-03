Jogadores do Vitória enaltecem resultado positivo contra o Itabaiana | A TARDE

Foram três pontos suados. Na noite da última quarta-feira, 6, o Vitória derrotou de virada o Itabaiana-SE por 3 a 1, no Barradão, pela 5ª rodada da Copa do Nordeste. Zé Hugo, Camutanga e Iury Castilho fizeram os gols do Leão, enquanto Cleitinho marcou para o Tricolor da Serra. O resultado colocou no rubro-negro baiano no G-4 do grupo A, ocupando a 3ª colocação, com oito pontos somados.

Após o apito final, os jogadores do rubro-negros concederam entrevista no campo de jogo. O autor do primeiro gol do time vermelho e preto, Zé Hugo ressaltou a força do Barradão e do apoio da torcida.

"É gratificante demais. O Vitória aqui no Barradão é colossal. Vimos que o jogo estava todo pra gente. Os caras tiveram uma chance ali e conseguiram fazer o gol, mas a gente mostrou mais uma vez a força do grupo, a força do Barradão, a força da nossa torcida. Saímos com os três pontos que eram importantíssimos".

O gol da virada saiu em boa cobrança de falta do zagueiro Camutanga. Ele celebrou o primeiro tento marcado em bola parada e já pede a atenção do grupo para o jogo fora de casa contra o Barcelona de Ilhéus, pela semifinal do Campeonato Baiano.

"Graças a Deus saiu o primeiro gol pelo Vitória de falta. Agradecer a Deus pela vitória, pelo gol. Planejamento era vencer hoje para se manter vivo na Copa do Nordeste. Agora é trabalhar, domingo tem semifinal (do Baiano). Jogo de hoje já passou, agora é focar no Barcelona de Ilhéus na casa deles. Trabalhar firmes para trazer um resultado firme para casa, junto com nosso torcedor, que fazendo a diferença em todas as competições", pontuou.

Já o volante Rodrigo Andrade reconheceu as dificuldades impostas pelo adversário e que a equipe cometeu um vacilo no gol sofrido na etapa inicial, contudo celebrou a vitória em casa.

"A gente já sabia na verdade que os caras não iam vender essa derrota barato. Infelizmente a gente dormiu um pouco ali e eles fizeram o gol. Mas soubemos suportar, correr atrás do placar e virar o jogo graças a Deus", resumiu o camisa 8.

Um dos líderes do time, o zagueiro Wagner Leonardo destacou o poder de decisão da equipe, especialmente no segundo tempo e enalteceu a recuperação do time no Nordestão.

"O mais importante de tudo é que conseguimos os três pontos aqui em casa. Sabíamos que precisávamos de uma recuperação na Copa do Nordeste. O primeiro tempo ali não foi um dos melhores, mas o jogo é de 90 minutos. Fomos para o vestiário, o professor alinhou o que tinha que alinhar e a gente voltou e amassou o adversário no segundo tempo".