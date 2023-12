Jurídico do Vitória explica sobre o clube adotar recuperação judicial | A TARDE

O Vitória deverá entrar no processo de recuperação judicial nos próximos dias. A informação foi divulgada pelo site Bahia Notícias e confirmada ao Portal A TARDE por Dr. Boaventura, novo diretor jurídico do rubro-negro baiano. O clube deverá equacionar os problemas em relação a alguns processos na justiça, podendo evitar o transferban, punição que bane o clube de realizar inscrições de jogadores.

O advogado explica que o modelo de recuperação judicial tem como meta estender o tempo de pagamento aos credores que acionaram o clube na Justiça. Com isso, é feito um planejamento fiscalizado pelo sistema judiciário para alinhar estes prazos. Como o Vitória deseja quitar essas dividas, o orçamento do clube é destinado para este fim.

“A recuperação judicial serve para que o clube tenha um prazo por lei, para que ele possa montar um plano e apresentar aos credores com a supervisão do judiciário. Em resumo, o clube teria o orçamento comprometido, porem organizado em relação parcelas a serem pagas”, disse Dr. Boaventura ao Portal A TARDE.

O processo de recuperação judicial é a tendência, tanto que existem contatos do Vitória com um escritório de advocacia dedicado a essa questão. Os documentos estão estruturados, faltando apenas a definição de poucas circunstâncias para que isso ocorra.

De acordo com o presidente Fábio Mota, a dívida do Vitória gira em torno de R$ 200 milhões. O instrumento de recuperação judicial já foi adotado por alguns clubes brasileiros para evitar falência, como o caso do Santa Cruz, Avaí, Cruzeiro e Sport. Alguns deles, inclusive, adotaram o modelo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF).