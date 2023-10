Léo Condé exalta torcedor após vitória: "Brasil parou para ver" | A TARDE

O Vitória entrou em campo pela Série B na noite deste domingo, 15, e superou mais um adversário. O Guarani veio até o Barradão e viu o Rubro-Negro vencer por 2 a 0 em partida válida pela 32ª rodada. Os gols foram marcados pelo artilheiro do time Léo Gamalho, e pelo zagueiro goleador Wagner Leonardo.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Léo Condé destacou a grande partida que sua equipe fez e exaltou o torcedor do Vitória que, mais uma vez, fez uma linda festa no Barradão.



“Mais uma grande partida, mais uma grande vitória e um show do nosso torcedor. Acho que o Brasil todo parou para ver a torcida do Vitória. Acho que foi uma das partidas mais consistentes do nosso time. Conseguimos marcar muito bem e controlamos a posse de bola com autoridade, girando o jogo e fazendo jogadas pelas pontas”, analisou Condé.



Com um jogador a mais desde os 26 minutos da primeira etapa, quando já vencia por 1 a 0, o Vitória viu o adversário crescer antes do intervalo, mas o treinador percebeu a pacificidade do time e orientou os atletas no vestiário.



“Nos dez minutos finais do primeiro tempo marcamos de longe e deixamos o Guarani jogar. Afrouxamos após a expulsão, mas corrigimos no intervalo. Voltamos e ampliamos o placar. Claro que o adversário, pela qualidade, criou muitas chances, mas também tivemos a oportunidade de fazer o terceiro”, revelou o comandante rubro-negro.



Para o próximo compromisso da Série B, Condé não vai poder contar Wagner Leonardo, que recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão, mas pode ter o retorno de jogadores como Zeca e Matheus Trindade.



“A gente tenta manter uma base e, aos poucos, vamos estruturando para saber lidar com as lesões e suspensões. Achamos uma base de equipe que tem sido consistente e isso tem colaborado muito para os resultados que estamos conquistando. Matheus Trindade e Zeca serão avaliados para ver se têm condições de jogo. O Wagner Leonardo é um dos melhores atletas da posição, mas acho até que ele foi deslocado no lance. Porém, temos bons zagueiros no elenco que, com certeza, darão conta do recado”, concluiu o treinador.



Agora o Vitória viaja até o Maranhão, onde vai encarar o Sampaio Corrêa nesta sexta-feira, 20. A bola rola a partir das 19h, no estádio Castelão, em São Luís, pela 33ª rodada do Brasileirão Série B.