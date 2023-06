Léo Gamalho é submetido a cirurgia de câncer de pele

O atacante Léo Gamalho seguirá afastado dos gramados. De acordo com comunicado da assessoria de comunicação do Vitória, o centroavante precisou ser submetido a uma cirurgia devido a um câncer de pele.

De acordo com apuração do Portal A TARDE, o procedimento cirúrgico foi considerado exitoso. Com isso, Léo Gamalho ficará afastado das atividades por 15 dias. O centroavante não atuava há três jogos devido a uma entorse no tornozelo direito.

Com status de grande contratação para a temporada de 2023, Léo Gamalho chegou ao Vitória em dezembro de 2022. No Leão da Barra, o camisa 9 fez 14 partidas, marcou quatro gols e deu duas assistências.