Léo Gamalho reconhece dificuldade e celebra vitória contra o ABC

O Vitória voltou a liderança da Série B ao derrotar o ABC por 2 a 0, na noite da última quarta-feira, 3, no Barradão, pela 21ª rodada. Titular no comando de ataque do Leão, o atacante Léo Gamalho ressaltou as dificuldades e enalteceu o resultado positivo diante de mais de 13 mil torcedores.

"Importante. Jogo muito chato, truncado e o time deles todo atrás dificultando bastante as linhas de passe pra gente. Nossos cruzamentos não estavam muito assertivos, as vezes um passe que nos colocaria em situação melhor também não. o campo estava meio encharcado com a chuva e dificultou bastante, mas que bom que no segundo tempo a gente pode aproveitar as oportunidades, ganhamos e foi o mais importante", comentou o camisa 9.

Léo Gamalho é desfalque certo do Vitória para o jogo contra o Londrina, marcado para a próxima segunda-feira, 7, às 20h, pela 22ª rodada. O centroavante está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos e deverá ser substituído por Iury Castilho.