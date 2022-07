Mais de 9 mil ingressos garantidos para Vitória e Paysandu

Com possibilidade de entrar no G-8 da Série C do Campeonato Brasileiro, neste domingo, 17, o Vitória deve contar com o apoio em massa dos seus torcedores nas arquibancadas do estádio do Barradão contra o Paysandu.

Para a partida que está programada para começar às 17h, 9 mil torcedores garantiram sua entrada para poder acompanhar a partida, segundo a última parcial divulgada pelo Vitória.

Além do apoio do torcedor outro fator conta de maneira favorável para o Rubro-Negro. Essa será a quarta partida do treinador João Burse no comando da equipe e, até o momento, foram duas vitórias e um empate, mantendo a invencibilidade.

O Vitória ocupa a décima segunda colocação com 18 pontos e precisa vencer o seu jogo e torcer por tropeços de seus concorrentes (Volta Redonda, Manaus, São José, Aparecidense e Ypiranga) para entrar no grupo de classificação para a próxima fase.