Mercado da bola: Vitória negocia com atacante equatoriano | A TARDE

O mercado da bola rubro-negro está aquecido. A diretoria do Vitória negocia a contratação do atacante Erick Castillo, de 29 anos, que defende o Aucas, do Equador. A informação foi divulgada inicialmente por Marcus Guedes e confirmada por fontes ligadas a diretoria ao Portal A TARDE.

As tratativas entre as partes estão adiantadas e o jogador deverá ser anunciado pelo rubro-negro baiano nos próximos dias. A negociação dependia da aprovação do orçamento em reunião na última terça, 18. Vale salientar que o presidente Fábio Mota afirmou que tinha dois jogadores estrangeiros acertados para 2024.

Erick Castillo marcou um gol contra o Flamengo, na vitória do Aucas por 2 a 1, na primeira fase da Libertadores, em abril. O clube equatoriano terminou como lanterna do grupo A da competição. Na atual temporada, ele marcou cinco gols em 30 jogos pelo Aucas. O atleta também acumula passagens no futebol mexicano, por Tijuana, Juarez e Santos Laguna.