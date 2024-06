Na Toca, Carpini comanda tático e finalizações visando o Atlético-GO | A TARDE

O elenco do Vitória instensificou os trabalhos de preparação para o importane compromisso diante do Atlético-GO, marcado para este saábdo, 1, no Barradão, válido pela 7ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Inicialmente marcada para a manhã desta quarta-feira, 29, a atividade foi realizada no turno da tarde. Após exercícios de ativação na academia César Dáu, o grupo se dirigiu ao campo Bebeto Gama. Lá, o preparador físico Caio Gilli promoveu o aquecimento.

Na sequência, o técnico Thiago Carpini comandou o treino de ordem tática, com ênfase no ajuste de posicionamento. Com os 11 iniciais divididos, o treinador rubro-negro aplicou as correções e orientou os jogadores. Já a noite, o grupo aperfeiçoou finalizações a gol orientados pelo assistente Márcio Goiano, além de bolas paradas com o assistente Estephan Djian.

A equipe terá o desfalque do zagueiro Camutanga, expulso na partida contra o Vasco da Gama. Titular contra o Botafogo pela Copa do Brasil, a tendência é que Bruno Uvini seja novamente utilizado.

O grupo retorna a labuta na manhã desta quinta-feira, 30, na Toca do Leão, no penúltimo dia de atividades. No Z-4, o Leão da Barra soma apenas um ponto e está na 18ª posição. O Vitória ainda não venceu na Série A. Em cinco jogos, a equipe tem um empate e quatro derrotas.

