No apagar das luzes, Vitória marca contra o CRB e volta a vencer

O Barradão recebeu, na noite desta quarta-feira, 24, o confronto entre Vitória e CRB, pela 8ª rodada da Série B. Após dois jogos sem sequer pontuar, o Rubro-Negro bateu a equipe alagoana pelo placar mínimo, com gol marcado pelo zagueiro Wagner Leonardo, no apagar das luzes.

Com o resultado, o Vitória permanece na liderança da Série B com 18 pontos em oito jogos. Já o CRB, segue na zona de rebaixamento para a Série C.

O próximo compromisso da equipe comandada por Léo Condé é neste sábado, 27, contra o Avaí. A bola rola a partir das 17h30, no estádio da Ressacada, em jogo da 9ª rodada da Série B.

O jogo

Assim que o árbitro autorizou o início da partida o Vitória chegou com perigo e quase marca com Rafinha no primeiro minuto, após casquinha de cabeça de Léo Gamalho, mas o bandeirinha assinalou impedimento no lance. O CRB não sentiu a pressão e também foi para cima do Rubro-Negro, deixando a partida totalmente aberta.

Aos 8 minutos, Anselmo Ramon deixa João Paulo na cara do gol, que bate forte e Lucas Arcanjo faz grande defesa para evitar que o CRB marcasse primeiro. O Vitória respondeu aos 13, em cobrança de falta que Osvaldo levantou a bola na área, Rafinha sobe na bola e ela vai na direção, mas Diogo Silva espalma para a linha de fundo.

No minuto 28, em nova cobrança de falta, Zeca caprichou na cobrança e acertou o travessão do CRB. Já aos 31, Camutanga deu um susto na torcida do Vitória quando tentou sair jogando da defesa e errou um passe na intermediária. A bola é lançada para Renato que, na cara do gol, finalizou e parou em Lucas Arcanjo novamente, dessa vez defendendo com os pés.

O Vitória pecava bastante na saída de bola e tinha dificuldades na criação de jogadas de ataque. Ainda assim, a equipe de Léo Condé conseguiu chegar mais uma vez antes do intervalo. Aos 44, Osvaldo levantou bola na área, Léo Gamalho tocou para o meio da área e Rafinha cabeceou por cima do gol de Diogo Silva.

Osvaldo disputa bola com adversários | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Segundo tempo

Durante o intervalo, Léo Condé fez duas alterações na equipe: saíram Marcelo e Camutanga, entraram o estreante Felipe Vieira e o zagueiro João Victor, respectivamente. Posteriormente, Rafinha deu a vaga a Wellington Nem, que aos 15, cobrou escanteio na primeira trave, Léo Gamalho resvalou, mas a bola passou na frente do gol e ninguém conseguiu tocar.

Aos 28, Zeca vacilou, perdeu a bola para João Paulo dentro da área, que mesmo sem ângulo, finalizou para o gol, mas Lucas Arcanjo, mais uma vez, salvou o Vitória. O Rubro-Negro voltou a responder na bola parada, quando Osvaldo cobrou falta na entrada da área por cima do gol.

Perto do fim, aos 45, Marcelo cruzou da esquerda, Tréllez subiu mais alto que a defesa do CRB e tocou de cabeça para o gol, mas a bola passou tirando tinta da trave. No entanto, no último minuto do jogo, Osvaldo cobrou falta na área e Wagner Leonardo testou firme para incendiar as arquibancadas do Barradão.