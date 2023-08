Novo contrato de Wagner Leonardo com o Vitória é publicado no BID

O Vitória, que havia acertado a compra de 50% dos direitos federativos de Wagner Leonardo, encerrou o empréstimo do zagueiro junto ao Portimonense e assinou em definitivo com o jogador. O novo contrato foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na manhã desta terça-feira, 1, e vai até 2025.

A contratação em definitivo de Wagner Leonardo só foi possível porque o Barra, de Santa Catarina, pagou a multa rescisória de Samuel, de 18 anos, e contratou a jóia das categorias de base do Rubro-Negro. Com o dinheiro da transferência, o Vitória acionou a cláusula de opção de compra prevista no contrato com o clube portugês, que tinha os direitos do zagueiro.

Em 2023, Wagner Leonardo entrou em campo com a camisa do Vitória em 19 oportunidades. Titular absoluto no time de Léo Condé, o zagueiro é o artilheiro da equipe na Série B, ao lado de Tréllez, ambos com quatro gols marcados.

O xerife é do Leão! pic.twitter.com/7dA0Ro2H5c — Fábio Mota (@FabioRiosMota) August 1, 2023