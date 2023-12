"O Vitória tem mais um torcedor", diz atacante Welder em despedida | A TARDE

Um dos símbolos do acesso do Vitória a Série A, o atacante o Welder se despediu do clube através de um vídeos publicado nas redes sociais. Sem o interesse da diretoria em exercer sua compra, a tendência é que o centroavante deva retornar ao Jacuipense



Na postagem, Welder agradeceu o clube e o apoio da torcida durante sua passagem. Ele revela que seguirá torcendo pelo Leão da Barra.

'Muito obrigado a todos que fizeram esses meses se tornarem memoráveis na minha vida. Com certeza esse clube, essa torcida, vão ficar marcados para sempre eu meu coração. Hoje o Vitória tem mais um torcedor", compartilhou o jogador.

Welder foi contratado após a boa campanha do Jacuipense, que culminou no vice-campeão estadual. Foram 20 jogos com a camisa rubro-negra e quatro gols marcados, todos na Série B. O tento mais marcante foi contra o Novorizontino, de pênalti, e que confirmou matematicamente o acesso a elite do futebol nacional.