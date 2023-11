"Objetivo do Vitória é ir para a Sul-Americana", projeta Fábio Mota | A TARDE

O ano de 2023 ficará marcado para sempre na vida dos torcedores rubro-negros e dos funcionários do Esporte Clube Vitória que, após os três primeiros meses do ano com frustrações e crises, conseguiu se reinventar, se organizar e conquistar o acesso à elite nacional com o título da Série B do Campeonato Brasileiro.

À frente do clube desde meados de 2022, o presidente Fábio Mota é um dos principais responsáveis pela reviravolta na Toca, alcançando os principais objetivos neste fim de temporada. O dirigente, que sempre teve a palavra “planejamento” como forte aliada na execução das tarefas do clube, pretende seguir o mesmo ritmo em 2024.



Para isso, o mandatário, em entrevista exclusiva ao MASSA!, revelou o que pretende fazer sobre novas contratações, quais as metas para a próxima temporada e abordou outros assuntos sobre a ‘nova era’ que o Leão passará a viver a partir do dia 1º de janeiro, quando oficialmente irá integrar a tabela de equipes da Série A do Brasileirão.



Fábio Mota (FM) - Uma decisão de quem acreditava no trabalho. Quando nós contratamos o Léo Condé, a gente procurou um técnico com perfil de Série B. Léo Condé tinha sido o treinador do Sampaio Corrêa e chegou em 5º lugar (Série B), com estrutura infinitamente menor do que a nossa, com a folha menor, então a gente sabia que ele tinha um perfil de treinador de Série B. Já tinha treinado outros times na Série B, como o Goiás, como o Paysandu e por aí vai. Então, nós tínhamos convicção de que o Léo Condé nos levaria para a Série A. Nós, em momento nenhum quisemos jogar bonito, queríamos um treinador que levasse para a Série A. Então sempre tivemos essa convicção, mesmo contra boa parte da torcida, nós mantivemos ele pela convicção que a gente tinha que o trabalho dele ia dá certo.



Após o acesso garantido, qual o principal objetivo do clube para 2024?



FM - O principal objetivo do clube é classificar para a Sul-Americana de 2025. A gente precisa disputar uma competição internacional que melhora o orçamento e melhora a nossa vida.



Quantos jogadores já estão renovados ou em processo de renovação de contrato? Quantos devem sair e quais os critérios para essas decisão?



FM - Dos que a gente não tem contrato, dois a gente renovou, Osvaldo e Camutanga. Estamos em conversa com mais dois ou três aí. A ideia é que a gente mantenha a base nossa da Série B para disputar o Campeonato Baiano e também a Copa do Nordeste. E a partir do final de março, quando fecha a janela, a gente vai fazer de 10 a 12 contratações para reforçar o time que vai jogar a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro.



Na última entrevista ao MASSA!, você falou que a boa campanha que o Vitória estava fazendo na Série B do Campeonato Brasileiro era também por conta da quantidade de jogadores no elenco. Você pretende repetir isso em 2024?



FM - Eu acho que o grande trunfo nessa Série B foi ter um grande elenco. Nós jogamos duas partidas com nove desfalques e fizemos quatro pontos. Contra o Avaí, nós jogamos com nove desfalques. Em outros jogos nós jogamos aqui, no Barradão, com oito desfalques. E a gente só conseguiu manter essa pegada porque a gente tinha um elenco grande. É uma competição muito longa, onde os jogadores recebem muitos cartões, machucam muito. Então, Série B é Série B. Série A é diferente. Série A tem jogos no final de semana, são menos jogos. Porém, nós vamos ter a Copa do Brasil nesse meio tempo. Então, a ideia é você manter entre 33 e 35 jogadores para o próximo elenco em 2024.



Esse ano a lateral do Vitória foi uma das posições que mais sofreu desfalques. Essa posição terá uma atenção maior?



FM - Com certeza. A gente tem consciência disso, tanto na lateral-direita como na lateral-esquerda, nós já estamos no mercado buscando.



A dupla Camutanga e Wagner deu muito certo. Pretende trazer novos zagueiros?



FM - Sim. Vamos ter que ter porque tem uns zagueiros que não vão ficar no clube, uns estão sendo emprestados, outros estão voltando para a sua equipe de origem. Temos que ter, pelo menos, mais dois zagueiros no elenco do próximo ano.



O goleiro Thiago Rodrigues teve poucas oportunidades no time, devido às lesões e à boa fase de Lucas Arcanjo. Qual o futuro dele?



FM - Até dia 30 de novembro a gente está definindo o futuro de todos. Estamos sentando, fazendo reunião de avaliação com o treinador, com a equipe técnica, até dia 30 a gente define.



Agora com o Vitória na Série A, o que muda com a Libra? O clube passa a ser mais valorizado?



FM - Passa a ser mais valorizado. Muda também o aporte financeiro a receber, muda tudo. Tudo muda, os valores passam a ser maiores.



Como anda a relação e a aproximação do clube com o governador Jerônimo Rodrigues e com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues?



FM - A relação com Ednaldo já vem de muito tempo, desde quando ele era presidente da Federação Bahiana de Futebol (FBF) que nós temos uma relação eu como torcedor, depois como conselheiro. São pessoas que fazem parte do futebol e admiro. E a gente fica muito satisfeito em poder ter trazido aqui o presidente da CBF, o governador, o prefeito, em poder ter estado almoçando com o presidente da Fifa. Pro Vitória foi muito importante isso. Vocês sabem que a gente tem processos lá na Fifa e nós colocamos isso. E graças a Deus já tá surtindo efeito o processo do Metalist que está andando depois dessa visita nossa. Faz parte! Quando você assume uma instituição como essa, você tem que ter relações com a sociedade civil, com os entes federativos, com o governo federal, estadual, municipal. Faz parte de qualquer presidente que se preze, queira levar um trabalho de seriedade como presidente do clube. E com o prefeito Bruno Reis também. Graças a Deus, hoje, a gente está tendo uma obra do Estado que vai beneficiar o bairro como um todo, que é a duplicação da Artêmio Valente, que já começou. Estamos tendo também uma outra obra que vai beneficiar o bairro e o estado, que é o estacionamento do parque ambiental de Canabrava, que vai beneficiar o Vitória também. São obras estaduais e municipais.



Você já está de olho para promover algum atleta da base para o elenco profissional visando a próxima temporada?



FM - Sim, Temos sim. A gente encontrou uma base destroçada, evidente que a base demora. É um prazo aí de quatro a cinco anos. Nós implantamos a categoria de sub-9, que não existia, até o sub-20. A gente já começou a colher alguns louros, por exemplo, fomos bicampeões do sub-17 estadual, ganhamos a última Copa do Nordeste. Tudo isso é fruto de muito trabalho que, aos poucos, a gente vai voltar a ser o grande Vitória revelador. Nossa ideia é fazer o Vitória ter aqui o maior centro de revelação da América do Sul.