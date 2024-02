Para seguir líder, Vitória visita o Barcelona em Ilhéus | A TARDE

O Vitória terá seu segundo compromisso fora de casa no Baianão 2020 e quer seguir na liderança. Logo mais às 21h30, o rubro-negro baiano visita o Barcelona de Ilhéus, no Estádio Mário Pessoa, pela 3ª rodada do certame estadual.

Após todo o impasse devido às fortes chuvas na cidade, a partida foi mantida e contou com a anuência da prefeitura de Ilhéus, da FBF e dos clubes.

Com seis pontos somados e 100% de aproveitamento, o Leão da Barra bateu fora de casa o Jacuipense na primeira rodada pelo placar mínimo e venceu o Bahia de Feira no Barradão também por 1 a 0. O Barça empatou sem gols na primeira rodada contra a Juazeirense em Ilhéus e ganhou fora do Jequié por 2 a 0. Líder e e vice-líder brigam pela ponta da tabela.

Onça Pintada vem com o mesmo time que venceu na última rodada

O Barça do técnico Betinho virá praticamente com a mesma equipe que venceu o Jequié na última rodada. O treinador poderá escalar a equipe mais ofensiva, com a inclusão de um meia ou um atacante de beirada.

Leão da Barra crê na manutenção da base mantida desde o ano passado

Desde o título da Série B em 2023, o Vitória aposta na manutenção da base da equipe. Com isso, é provável que o time se mantenha com os mesmos 11 iniciais das duas primeiras rodadas. O único desfalque da equipe é o volante Rodrigo Andrade, que sentiu um desconforto muscular na coxa.

FICHA DE JOGO

Barcelona de Ilhéus x Vitória, Campeonato Baiano Série A - 3ª rodada

Local: Estádio Mário Pessoa, em Ilhéus

Horário: 21h30

Árbitro: Diego Pombo Lopez

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Daniella Coutinho Pinto

4º árbitro: José Lourenço Assis dos Santos Conceição

Barcelona de Ilhéus: Thiago Passos; Hugo Moura, Jadson Sergipano, Jaques e Lucas Araújo; Bruno Ritter, Hadrian e Dionas Bruno e Natan; Thoni e Cesinha. Técnico: Betinho.

Vitória: Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e PK; Willian Oliveira, Dudu e Matheusinho; Osvaldo, Iury Castilho e Caio Dantas. Técnico Léo Condé.