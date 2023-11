PM monta esquema de policiamento para comemorações na Barra | A TARDE

Mais de 300 policiais militares serão mobilizados na região da Barra neste domingo, 19, em um evento que comemora a ascensão do Esporte Clube Vitória à série A do futebol brasileiro. Essa ação preventiva será conduzida por unidades subordinadas aos Comandos de Policiamentos Regional Atlântico e Missões Especiais.

A partir das 15h, no Farol da Barra, os presentes contarão com um suporte especial da Polícia Militar, conforme destacou o coronel Ricardo Passos, comandante do CPR-Atlântico.

A presença massiva de agentes da Polícia Militar visa garantir a segurança e a ordem durante as celebrações do acesso do Esporte Clube Vitória, assegurando um ambiente tranquilo e protegido para todos os participantes do evento.

“Estaremos distribuídos em pontos estratégicos e as equipes farão o patrulhamento a pé, montado, motorizado, além bases móveis instaladas”, concluiu.